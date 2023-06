Il Seguenza dice addio alle turnazioni, ma i genitori protestano: "La dirigente revochi la delibera" VIDEO - Tempostretto

L'indirizzo scientifico rimarrà in via Sant'Agostino, mentre linguistico e artistico si trasferiranno alle Ancelle Riparatrici di viale Regina Elena

di Silvia De Domenico

MESSINA – Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto hanno separato gli indirizzi del liceo “Seguenza” in modo tale da dire addio ai turni (leggi qui). Ma l’assegnazione delle sedi definitive agli indirizzi della scuola, scientifico in via Sant’Agostino e linguistico e artistico nella nuova sede di viale Regina Elena, ha fatto scatenare la protesta da parte dei genitori. “I nostri figli non sono per niente contenti e noi rappresentiamo il loro disagio”, raccontano alcuni rappresentanti.

“Non siamo stati coinvolti, scelta calata dall’alto”, dichiara la senatrice Dafne Musolino (leggi qui), che ha sposato la causa in qualità di genitore. Hanno raccolto circa 200 firme e scritto formalmente alla scuola e al provveditore agli studi Stello Vadalà in cui chiedono la revoca immediata della delibera. Ecco le motivazioni, in video, alla base della loro protesta pacifica.