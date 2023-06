Caso Seguenza, indietro non si torna. La dirigente: "Non è una decisione mia ma del collegio" VIDEO - Tempostretto

Non verrà revocata la delibera che prevede il "trasloco" degli indirizzi linguistico e artistico del Seguenza

di Silvia De Domenico

MESSINA – I genitori degli indirizzi linguistico e artistico del liceo “Seguenza” hanno protestato e raccolto firme chiedendo la revoca della delibera alla dirigente (vedi qui). La risposta della scuola è netta: “Non si può fare. Non è una decisione mia ma di tutti gli organi collegiali”, risponde la preside Lilia Leonardi.

“130 firme su 450 studenti dei due indirizzi”

“Ho ricevuto 130 firme da parte dei genitori, a fronte di 450 studenti dei due indirizzi”, spiega la dirigente. I genitori però sostengono di averne raccolte più di 200. Inoltre la preside Leonardi è a conoscenza del fatto che i genitori si siano rivolti, tramite pec, al provveditore agli studi Stelo Vadalà, ma non intende fare alcun passo indietro proprio perché non può. Precisa di essere comunque aperta al dialogo con i genitori e spiega, in video, le ragioni che hanno portato a deliberare questi cambiamenti per il bene dell’istituto.