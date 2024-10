Svincolo di Giostra ancora senza segnaletica. “Caos e alto rischio di incidenti” VIDEO

"Molte auto contromano, qui si sfiora il frontale ogni giorno"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un incrocio molto trafficato e potenzialmente pericoloso. All’altezza dello svincolo autostradale di Giostra da qualche giorno è il caos. In mancanza delle vecchie barriere provvisorie e senza segnaletica orizzontale gli automobilisti non sanno come comportarsi. “Il rischio di incidenti, soprattutto frontali, è elevatissimo”, spiega il consigliere comunale Giandomenico La Fauci.

L’allarme lanciato dai cittadini

Il vice presidente del Consiglio aveva già lanciato l’allarme sollecitato da alcuni cittadini della zona. In diversi video, registrati di giorno e di notte, si vedono auto contromano e inversioni a “U” non consentite. “Senza segnaletica orizzontale è anche facile cadere in errore”, aggiunge La Fauci. E continua: “Inoltre c’è un cartello che indica l’autostrada a sinistra”.

Il consigliere sollecita l’Amministrazione comunale ad intervenire almeno con la Polizia municipale fino a quando i lavori non saranno completati.