"Tagliare i debiti fino a mille euro?": il Comune verso il "no" VIDEO - Tempostretto

Spiega il sindaco Basile: "Il recupero dell'evasione decisivo per il Piano di riequilibrio"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Simone Milioti

MESSINA – Più “no” che “sì” da parte dell’amministrazione comunale. Ma manca ancora una risposta ufficiale. Il consigliere comunale di “De Domenico sindaco”, Giovanbattista Caruso, ieri ha chiesto, in un’interrogazione, lo stralcio delle cartelle esattoriali previsto “nella legge di Bilancio 2023 per quanto riguarda le multe fino a mille euro”. Mentre il direttore generale del Comune, Salvo Puccio, precisa che si tratta di una “decisione politica e non tecnica”, così si esprime il sindaco Federico Basile: “Gli uffici hanno avuto mandato già da 15 giorni di fare tutti i conteggi di quanto possa essere l’importo per il recupero dell’evasione. Ricordo che siamo in procedura di riequilibrio dal 2012 e che il contrasto all’evasione è la prima misura per porre in essere l’azione mitigatoria dello stesso riequilibrio. Ricordo pure che, entro il 15 febbraio, dovrò rispondere alla Corte dei Conti. Di consueguenza, il tema è delicato”.

Il sindaco lo dice indirettamente: tagliare la cartelle esattoriali sotto i mille euro sarebbe un segnale negativo come “messaggio” alla Corte dei Conti e sul piano dell’affidabilità economica del Comune. Evidenzia Basile: “Vogliamo venire incontro alle esigenze dei cittadini ma, per i motivi esposti, si tratta di una scelta, ripeto, delicata. Dobbiamo salvaguardare una città che si sta riprendendo e che ha bisogno di risposte certe. Stiamo vedendo di capire ma è una misura importante, quella del recupero dell’evasione, per il Piano”.

