Taobuk. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Taormina VIDEO - Tempostretto

Il presidente della Repubblica a Taormina in occasione di Taobuk

L’atterraggio sull’elipista realizzata in occasione del G7, l’accoglienza della prefetta di Messina, Cosima Di Stani, poi in auto fino a Palazzo dei Giurati e l’incontro col sindaco Mario Bolognari.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Taormina a distanza di cinque anni dal G7. Una passeggiata a piedi dal Municipio a piazza IX Aprile, lì dov’è stato accolto dalle note dell’inno d’Italia, cantato dal “Piccolo coro città di Taormina”, poi il via all’appuntamento odierno di Taobuk, con la celebrazione del centenario dalla morte di Giovanni Verga, una riflessione sul ruolo del Sud e della Sicilia come epicentro culturale, l’inaugurazione dell’installazione Le farfalle dei Malavoglia, cancellatura concepita da Emilio Isgrò appositamente per il festival, e realizzata con il supporto della Fondazione Sicilia.

“Siamo onorati di accogliere il presidente – ha detto la direttrice artistica Antonella Ferrara – in una città come Taormina che nel suo genius loci porta l’eredità immateriale di culture sedimentate”.

In collegamento Skype anche Giorgio Parisi, premio Nobel 2021 per la Fisica per i suoi studi sui sistemi complessi.