Silvia De Domenico

Tir a Contesse e Villaggio Unrra: “Noi cittadini di serie B viviamo nel caos giorno e notte” VIDEO

venerdì 06 Marzo 2026 - 15:30

La segnalazione dell'associazione del territorio Isamupubbirazzu

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Contesse e Villaggio Unrra vivono nel caos per il continuo passaggio dei tir. La segnalazione arriva ancora una volta dai cittadini e dall’associazione del territorio Isamupubbirazzu. “Noi cittadini di serie B viviamo nel caos e ancora nessuno ci ha detto cosa stiamo respirando”, dichiara il presidente dell’associazione Alessandro Brigandì.

Passaggio continuo di tir in via Contesse

Insieme a molti residenti dei villaggi interessati ha segnalato più di una volta la condizione di disagio vissuta negli ultimi mesi per il passaggio continuo dei tir. I camion vanno e vengono dall’area di stoccaggio in cui è stato depositato il materiale proveniente dal cantiere del raddoppio ferroviario. “Un passaggio continuo di mezzi pesanti, di giorno e di notte. File interminabili per uscire o entrare nei nostri villaggi, oltre ai marciapiedi impraticabili perché pieni di terra”, aggiunge.

Brigandì chiede alle istituzioni di intervenire. Si appella al governo regionale e ai candidati a sindaco di Messina. “Chiunque voglia governare la città, compresi gli amministratori dimissionari, vengano a vedere in che condizioni viviamo nel secondo quartiere”, conclude.

