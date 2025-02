Torre Faro, due blocchi contro la sosta selvaggia all’ex Sea Flight VIDEO

L'arena sotto il Pilone veniva utilizzata come parcheggio soprattutto nel weekend

MESSINA – Due blocchi di cemento impediscono l’accesso alle auto all’ex Sea Flight. L’arena sotto il Pilone veniva impropriamente utilizzata come parcheggio. Decine di auto si riversavano in quello spazio, soprattutto nel weekend. L’area, però, non è destinata ai mezzi a quattro ruote. Ecco perché nei giorni scorsi il Comune di Messina ha posizionato le due barriere per impedire alle auto di entrare e parcheggiare.

Nel 2017 dei massi simili furono posizionati all’ingresso della vicina area del Lanternino.