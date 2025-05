Torre Faro, immobile abbandonato diventa una discarica vista mare VIDEO

Via Senatore Arena fra cancelli e recinzioni: ecco uno dei pochi accessi al mare nel degrado

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La spiaggia di Torre Faro che si affaccia sul mar Tirreno ha appena conquistato la sua prima Bandiera blu. I problemi legati alla sua accessibilità e alla presenza di una discarica vista mare, però, non sono ancora stati risolti. In via Senatore Arena (o Torre Bianca) i cancelli chiusi con catenacci, le reti metalliche e le recinzioni in ferro impediscono di raggiungere il mare liberamente.

L’Amministrazione conta di liberare presto dei varchi

L’Amministrazione comunale sta lavorando, insieme alla Capitaneria di Porto, per recuperare nuovi accessi già per questa stagione, intanto però i varchi per arrivare al mare si contano sulle dita di una mano. E quelli esistenti sono nel degrado. Muri rotti, rifiuti e vecchi ferri arrugginiti accolgono i bagnanti nel primo accesso disponibile.

La discarica abusiva vista mare

Pochi metri più avanti da almeno un anno si può ammirare una discarica abusiva vista mare. Merito degli incivili che lanciano sacchetti, copertoni e ingombranti all’interno di un immobile in stato di abbandono. Non un bel biglietto da visita per le migliaia di persone che nel periodo estivo attraversano quella strada, che è anche l’unica via d’uscita dal paese di Torre Faro. E saranno molte di più, presumibilmente già da questa stagione, se si pensa all’incremento dei turisti mossi dalla nuova Bandiera blu.

