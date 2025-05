Da Torre Faro a Mortelle: le spiagge Bandiera blu ma inaccessibili VIDEO

Cancelli e recinzioni da via Torre Bianca verso il Tirreno. “Stiamo lavorando per liberare gli accessi al mare”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Da Torre Faro a Mortelle: 4 km di spiaggia hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera blu. Peccato che fra questi due villaggi marinari ci siano diverse zone inaccessibili. In via Torre Bianca (o Senatore Arena) ad esempio il mare lo si vede attraverso reti metalliche, cancelli e recinzioni. La spiaggia è raggiungibile solo attraverso un paio di accessi nel degrado. Proseguendo in direzione Mortelle, poi, è tutto un susseguirsi di proprietà private. E per diverse centinaia di metri il mare non lo si può raggiungere liberamente.

“Contiamo di aprire qualche accesso in più quest’anno”

Il Comune di Messina lavora da anni ad una soluzione per liberare gli accessi al mare negati. “È una questione complessa perché ci sono particelle private e particelle demaniali. Abbiamo avuto diversi incontri e tavoli tecnici con la Capitaneria di Porto e contiamo in questa stagione di aprire qualche accesso in più”, dichiara l’assessore alla Difesa del suolo, Francesco Caminiti.

“Far fruire le spiagge liberamente ai cittadini”

“Stiamo dando un’accelerazione importante, proprio oggi avremo un altro incontro su questo tema”, aggiunge il sindaco Federico Basile. “Purtroppo c’è qualcuno che pensa al bene proprio e non alla collettività, è facile chiudere ma è molto più complicato aprire. Ci stiamo lavorando con la Capitaneria di Porto e con la Polizia Municipale. L’obiettivo è far fruire le spiagge liberamente ai cittadini così come dovrebbe essere”, conclude il sindaco di Messina.





Articoli correlati