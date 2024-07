Torre Faro, l’isola pedonale in cui si rischia di inciampare a piedi o in bici VIDEO

Basile: "Presto la gara per una nuova pavimentazione". Ecco quel che resta del vecchio basolato

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La pavimentazione di Torre Faro non può più attendere. Il vecchio basolato presenta sempre più criticità. Ogni giorno i pedoni, soprattutto anziani, inciampano e le lastre mancanti rappresentano un pericolo per chi va in bicicletta. Insomma un’isola pedonale non proprio adatta a chi vuole passeggiare, magari spingendo un passeggino, o semplicemente fare un giro in bici e in monopattino. Non è di certo una situazione nuova. Il Comune di Messina ha pronto un progetto per la completa riqualificazione della piazzetta Dell’Angelo e dell’intera pavimentazione di via Torre.

La speranza è che i lavori finiscano per la prossima estate

“Questa volta, a differenza del passato, verrà realizzato con un materiale in grado di sopportare il carico dei mezzi”, dice il sindaco Federico Basile. Da questa strada, la principale del villaggio, quando non è in vigore l’isola pedonale transitano auto, mezzi a due ruote, mezzi pesanti e autobus. E questi continui passaggi hanno distrutto la pavimentazione in diversi punti. Molti sono stati rattoppati con colate di asfalto, ma i dislivelli che si sono creati mettono in pericolo i mezzi a due ruote, le biciclette e i monopattini. Oltre a rendere difficoltoso il transito a carrozzine e passeggini.

Recintata anche metà piazza Dell’Angelo per un cedimento

Quest’anno poi si sono aggiunte recinzioni per metà piazzetta. La piazza Dell’Angelo, a pochi metri dalla chiesa, è stata transennata per mettere in sicurezza i passanti e i frequentatori della zona. “C’è stato un cedimento nella parte inferiore che porta al canale. In attesa delle dovute verifiche l’area è stata transennata proprio per motivi di sicurezza”, ha aggiunto il sindaco.

