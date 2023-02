Torrente Bisconte-Cataratti, lavori completati dopo tre anni VIDEO - Tempostretto

Il commissario Croce, il sindaco Basile, il direttore generale Puccio, gli assessori, lo staff tecnico e dell'impresa insieme per la consegna delle opere. Manca adesso il collaudo

MESSINA – 2020-2023: sono stati completati i lavori del torrente Bisconte-Cataratti. 30 milioni per un’opera strategica nel segno della riqualificazione ambientale e del risanamento igienico dell’alveo. Il tutto, con un allargamento della strada per quasi tre chilometri. Nel pomeriggio di oggi domenica 12 febbraio c’erano tutti: il commissario di governo dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, il sindaco Federico Basile e gli assessori Caminiti, Minutoli e Cannata, il direttore generale Salvo Puccio, lo staff tecnico e dell’impresa, insieme, per la consegna delle opere. Si dovrà adesso procedere con il collaudo. “Collaudo definitivo urgente al fine di potere assicurare la viabilità veicolare e pedonale nel rispetto delle condizioni di sicurezza”, fa sapere l’amministrazione comunale.

Il torrente

Presenti i rappresentanti delle ditte aggiudicatarie dell’appalto, il Consorzio Stabile Costruttori e la SCS Costruzioni Edili. Tra i tecnici, architetti e ingegneri presenti, Rossella Venuti, Antonino Cortese, Angelo Lucentini, Marcello Sterrantino, Carmelo Starrantino, Letterio Rodilosso e l’architetto Giuseppe Capizzi, titolare del consorzio. Tra i politici, il presidente della III Municipalità Cacciotto e il consigliere Geraci.

Basile, Croce, Caminiti e il coordinatore della sicurezza geometra Letterio Rodilosso

“Missione compiuta in tempi relativamente brevi”

Sottolinea il commissario Maurizio Croce: “Tre anni dopo la consegna all’impresa, il lavoro è completato, riconsegniamo le aree al Comune, resta da completare la parte amministrativa, quella di collaudo. Ma chiaramente l’esigenza è quella di procecedere in tempi rapidi”. Ed evidenzia a sua volta il sindaco Basile: “Un risultato che mi riempie d’orgoglio, prima di tutto come cittadino. Dal sindaco De Luca al sindaco Basile lavori completati in tre anni a dimostrazione che le cose si possono fare in tempi certi e brevi. Un’arteria importante e ben valorizzata, grazie a una cura amministrativa, considerando anche i disagi che in questo periodo ci sono stati in questa parte di città”.

Amministratori, dirigenti e tecnici oggi 12 febbraio

