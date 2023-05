"Tra concerti e Rds, 1 milione e 300mila euro per rilanciare l'immagine di Messina" VIDEO - Tempostretto

Il sindaco Basile: "Dobbiamo far capire che la nostra non è una città di passaggio. Merita di essere visitata"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Comune punta sulla musica, su iniziative e su Rds a Piazza Cairoli per un rilancio di Messina. Ma quali sono i costi delle recenti operazioni? Risponde il sindaco di Messina Federico Basile: “Il piano promozionale degli eventi, finanziato dalle misure Poc – Programma operativo complementare, ha un valore annuale di un milione e 300mila euro”.

Il sindaco con i conduttori di Rds Friscia e Pettinelli (dalla sua pagina Fb)

Spiega il sindaco: “Dobbiamo spendere questa cifra in un anno. Dopo il successo natalizio, stiamo rilanciando l’immagine della città sul piano della comunicazione. Dobbiamo far capire a tutti che Messina non è una città di passaggio. Il patto con i media nazionali serve a trasmettere l’dea che da noi si può andare per fare turismo. Messina merita d’essere visitata”.

