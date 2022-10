Tra parcheggi e navette al Gran Camposanto: un giro di prova per vedere come funziona VIDEO - Tempostretto

Il lavoro di squadra tra Atm, Polizia Municipale e Messina Social City funziona: come accedere fino al 2 novembre

MESSINA – Per quattro giorni, dal 30 ottobre al 2 novembre, il servizio navetta targato ATM che costeggia tutto il perimetro del Gran Camposanto (e al ritorno tutta Villa Dante), sarà gratuito. Si tratta di un’iniziativa utile e già funzionate, sfruttata tanto ieri, domenica 30 ottobre, quanto oggi da un gran numero di utenti, soprattutto più anziani. Il percorso parte dal capolinea, passa di fronte all’ingresso del cimitero monumentale in Via Catania, per poi girare da Vicolo San Cosimo, verso Via Palmara e Vico Baglio. Poi il ritorno su Via Catania e la parte a sud di Villa Dante, risalendo poi da Via Lucania.

Il parcheggio Villa Dante

Un servizio funzionante e strettamente collegato all’utilizzo del parcheggio di Villa Dante. L’area di sosta sotto i campi da tennis si è riempite e ha mostrato a tanti messinesi una realtà che non conoscevano, tanto che un gruppo di ragazzi del progetto “L’estate addosso” è all’ingresso e nel parcheggio per indirizzare in maniera corretta e precisa chi accede per la prima volta.

Le navette Messina Social City

E poi, all’interno del cimitero, ci sono altre navette. Si tratta di quelle targate Messina Social City, 8 la mattina e 6 il pomeriggio, che permettono agli utenti con mobilità ridotta, in carrozzina o agli anziani, ma anche a chiunque lo voglia, di raggiungere le parti più lontane in un’area tanto particolare quanto vasta. E anche questo è un servizio sistemato per questi giorni, molto utilizzato già in queste ore, con tanti cittadini in attesa per pochi minuti sotto al gazebo sistemato per proteggersi dal sole.

