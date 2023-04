Tutta la vita in baracca, ma festeggia 100 anni nella nuova casa. La storia di nonna Micia VIDEO - Tempostretto

Bisnonna di 9 nipoti, la signora Domenica Pimpo vive da un anno nel nuovo alloggio con la famiglia

Di Silvia De Domenico

MESSINA – 100 candeline per nonna Micia. La signora Domenica Pimpo, dopo una vita trascorsa prima in una baracca e poi in una casetta, festeggia questo traguardo nella casa nuova. Nella palazzina in cui vive da febbraio del 2022 insieme ad alcuni membri della famiglia. Ha due figli e 9 nipoti, è bisnonna ma da qualche mese non cammina più. Spegne le candeline col numero 100 seduta sul suo lettino, sorretta da badante e nipoti, circondata dall’affetto della famiglia.

Una vita fra baracche e casette

Il figlio Tanino Galli e la nipote Lina Buda raccontano, in video, la vita vissuta dalla signora prima nella baracca di via Palermo e poi nella casetta di via 3B a Giostra. Poi un anno fa con l’assegnazione dell’alloggio da parte del Comune di Messina la vita è cambiata per la nonnina e per tutta la famiglia.

Oggi, in occasione del centenario, l’amministrazione era presente con l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, il sub commissario al risanamento Marcello Scurria che conosce da anni la signora, Vincenzo La Cava e Valeria Asquini, presidenti di Arisme e Messina Social City.