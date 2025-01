Un presepe che illumina la miseria: come si vive il Natale in una baracca in mezzo al nulla VIDEO

Piove dentro e il bagno è inutilizzabile: "Mi vergogno di vivere così ma non posso permettermi un affitto"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una baracca in mezzo al nulla. Eppure è in pieno centro città. Proprio alle spalle della via Sacro Cuore di Gesù, a pochi passi dal centro di accoglienza Ahmed, sorge una casetta attaccata al muro della Circonvallazione. Tutt’intorno è solo degrado, desolazione e rifiuti, una montagna di rifiuti. “Li lanciano dal viale Principe Umberto e arrivano qui sotto, sulle nostre teste”, racconta la signora che insieme al compagno vive in una condizione di disagio estrema. La stessa che vivono ancora centinaia di famiglie messinesi: ecco alcune delle storie raccontate nel 2024 nella rubrica di “Viaggio nelle baraccopoli“.

“Guadagno 200€ al mese, non posso permettermi un affitto”

Una baracca che a suo dire esiste da almeno 50 anni. Buchi sui tetti rattoppati con pannelli di compensato, pareti ammuffite, un bagno impraticabile e amianto sulla testa. “Ci piove dentro, mi vergogno di vivere così“, racconta la signora che preferisce non mostrarsi alla telecamera. “Faccio le pulizie, riesco a lavorare un paio di ore al giorno e non potrei permettermi di pagare un affitto con quel poco che guadagno”.

Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻