Una festa di colori per le vie di Messina. In migliaia dietro il carro dello Stretto Pride VIDEO - Tempostretto

La parata ha sfilato pacificamente per la città. Tanti giovani hanno ballato in nome di diritti e libertà, ma anche famiglie con bambini

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un corteo danzante per le vie della città. Musica, giochi di colore e gioia: ecco l’animo del Pride dello Stretto 2022. Poche settimane per organizzarlo ma Messina ha risposto. In migliaia si sono radunati a piazza Antonello per seguire il carro dell’animazione nel percorso fino a piazza Unione Europea.

Tanti giovani, ma anche meno giovani e famiglie con bambini. Hanno marciato pacificamente e ballato: tutti insieme in nome della libertà e della difesa dei diritti.

Presente l’amministrazione comunale, che ha patrocinato la manifestazione, con l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata e il vice sindaco Francesco Gallo. Fra i cittadini in corteo anche le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. Ecco le immagini della parata.