Una speaker messinese su Radio Cecchetto: "Fra un brano e l'altro si parlerà della città" VIDEO - Tempostretto

Teresa Impollonia è stata selezionata per condurre una puntata il 5 dicembre. "Un'occasione non solo per me, ma per Messina"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una nuova radio lanciata dal cacciatore di talenti Claudio Cecchetto. Fra gli speaker radiofonici selezionati in tutta Italia c’è anche la messinese Teresa Impollonia. Sarà lei a condurre una puntata della durata di un’ora che andrà in onda il prossimo 5 dicembre.

“Un’occasione non solo per me, ma per Messina”

“Una bella occasione per me, per Radio Zenith di cui sono presidente, ma anche per tutta la città”, spiega la speaker radiofonica. E aggiunge: “Messina sarà protagonista perché fra una canzone e l’altra parleremo anche della bellezza che ci circonda”.

Radio Rent ha anche un fine benefico

Il progetto Radio Rent, all’interno di Radio Cecchetto, ha anche un fine benefico. Ogni speaker infatti ha potuto scegliere una onlus a cui fare una libera donazione e in questo caso è stato scelto l’Istituto Cristo Re, che ospita da qualche anno la radio messinese. “Anche per questo è un progetto del cuore”, aggiunge la speaker Impollonia.

Marco Inferrera, di Radio Zenith, curerà la selezione musicale

Al suo fianco ci sarà lo speaker di Radio Zenith Marco Inferrera, che curerà la regia della puntata ed è già a lavoro per la selezione dei brani musicali che andranno in onda. Ci ha già spoilerato che fra le canzoni italiane ci sarà qualche brano di Jovanotti, che proprio da Cecchetto fu scoperto e lanciato al grande pubblico anni fa. E in occasione del debutto della radio il cantautore Lorenzo Cherubini si è fatto promotore della pagina “Il maglietto”, indossando una t-shirt con il logo del progetto.