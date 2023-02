Gran lavoro per i vigili del fuoco, impegnati in diverse zone della città

Vento forte, come da previsioni, oggi a Messina. Gran lavoro per i vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza diverse zone della città in cui sono crollati rami.

L’intervento più importante al Gran Camposanto, lato San Cosimo, dove sono caduti un albero e un lampione (nel video amatoriale). Sul posto anche tecnici dell’Enel e la Polizia Municipale, che ha provvisoriamente chiuso al transito vico San Cosimo.