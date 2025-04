Dalla Stazione a Piazza Cairoli: ecco la nuova pista ciclabile in centro città FOTO e VIDEO

Completata in due giorni la segnaletica delle due corsie per le bici in via Del Vespro, Giordano Bruno e Solferino

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una nuova pista ciclabile in centro città. I lavori iniziati martedì 8 aprile sono già quasi conclusi. È stata completata questa mattina la segnaletica orizzontale che delimita le due corsie per le bici. Il nuovo percorso serve a congiungere la nuova pista realizzata vicino alla stazione a quella già esistente in via Tommaso Cannizzaro. Così si potrà percorrere in bici il tratto di strada che va dalla via La Farina a Piazza Cairoli.

La pista a doppio senso di marcia è stata disegnata lungo le vie Del Vespro, Giordano Bruno e Solferino.

Questi lavori si inseriscono nel più ampio progetto dell’anello di 5 km che consentirà di percorrere Messina in bici dalla Villa Dante all’ex Fiera.