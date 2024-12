Via Don Blasco e Torri Morandi: le opere che cambieranno la viabilità nel 2025 VIDEO

Verranno completati anche i parcheggi d'interscambio. Mondello: "Ci vuole un cambio culturale, i risultati fra qualche anno"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La nuova strada di collegamento fra il parcheggio Torri Morandi e la via Senatore Arena rivoluzionerà la viabilità del villaggio di Torre Faro. La via Don Blasco quella del centro città. Ecco le due grandi opere che caratterizzeranno il 2025 per il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello.

Il nuovo anno sarà anche segnato dal completamento dei parcheggi d’interscambio, croce e delizia dell’assessore alla Viabilità. Dicembre si è concluso, infatti, con la consegna del terzo parcheggio sul viale Europa, la prima metà di quello denominato Ovest. Nel corso dei prossimi mesi si lavorerà sull’altra metà e verranno conclusi i lavori negli altri parcheggi. Il prossimo ad essere consegnato sarà il San Licandro, mentre per il Sant’Orsola e Santa Margherita ci vorrà ancora del tempo.

“Ci vuole un cambio culturale, i benefici e i risultati del lavoro li vedremo fra qualche anno. Sono tutte attività a rilascio lento, anzi lentissimo”, ha concluso l’assessore e vicesindaco Mondello.