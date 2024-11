Parcheggio Sant’Orsola, lavori fermi in attesa della variante

Domani a Palazzo Zanca l'incontro con vice sindaco e tecnici. Ecco le modifiche proposte dalla V Municipalità

MESSINA – Da qualche giorno non si vedono operai nel cantiere avviato a settembre sul viale Giostra. Il progetto del nuovo parcheggio d’interscambio Sant’Orsola potrebbe subire delle varianti. Era stata la V Municipalità, presieduta da Raffaele Verso, a proporre delle modifiche all’Amministrazione e ai tecnici nel corso di un sopralluogo all’interno del cantiere.

Domani l’incontro con il vice sindaco Mondello

L’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco Salvatore Mondello incontrerà domani il presidente e alcuni consiglieri del quartiere e nel corso della riunione verrà stabilito come e cosa potrà essere modificato in corso d’opera. Ecco cosa avevano proposto nelle scorse settimane dopo aver raccolto preoccupazioni e malumori di residenti e commercianti della zona.

Le varianti proposte dalla V Municipalità

Il Consiglio della V Municipalità nel mese di ottobre aveva proposto delle modifiche al progetto con una delibera. In sostanza chiedevano una riduzione del parcheggio, sia a monte all’incrocio con il viale Regina Elena, sia a valle all’incrocio con la via Garibaldi. “Una modifica che consentirebbe una migliore immissione alle auto e soprattutto ai mezzi pesanti nei controviali”, spiega il presidente Raffaele Verso.

272 posti auto fra la via Garibaldi e il viale Regina Elena

Questo sul viale Giostra, così come tutti gli altri parcheggi d’interscambio realizzati in città, rientrano in un progetto approvato dal Consiglio comunale nel 2019. E’ stato votato favorevolmente sia dai consiglieri a Palazzo Zanca sia da quelli che allora componevano la V Municipalità. Il parcheggio sorgerà fra la via Garibaldi e il viale Regina Elena e prevede la realizzazione di 272 posti auto. Ecco che aspetto avrà il parcheggio.