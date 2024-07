Via i veleni da Fondo Saccà. Come si bonifica l’ex baraccopoli VIDEO

In corso gli interventi di messa in sicurezza e ripristino del terreno contaminato

MESSINA – Via i veleni nascosti sotto il terreno di Fondo Saccà. L’ex baraccopoli è un’area inquinata e prima di poter costruire le palazzine ecosostenibili si dovrà bonificare, mettere in sicurezza e ripristinare il terreno contaminato. In 150 giorni il lavoro verrà completato. Poi potrà essere avviato il progetto di costruzione delle nuove case, che saranno pronte entro il 2025.

Come sta cambiando volto Maregrosso

Prima le casette del progetto Capacity, poi la nuova via Don Blasco e i centri commerciali. Ecco come sta cambiando volto Maregrosso. Una zona da sempre contraddistinta da baracche e degrado che in pochi anni si è trasformata. La nuova arteria ha fatto diventare una via dimenticata una strada di passaggio, così come le molte attività commerciali e le grosse catene internazionali che hanno investito in questa zona.

3 condomini ecologici entro il 2025

Il prossimo anno qui sorgeranno tre condomini ecologici. Verranno realizzate in acciaio, legno e xlam, materiali che consentiranno di alzare questi immobili in solo un anno e mezzo. Entro il 2025, infatti, le nuove case saranno pronte. 12 alloggi verranno realizzati dal Comune di Messina, come residuo dei fondi Capacity, e 32 dall’Ufficio commissariale per il Risanamento, ma prima l’area dovrà essere bonificata. Ecco le operazioni in corso.