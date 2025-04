Via Macello Vecchio, ripartono i lavori. Un’area pedonale al posto della baraccopoli VIDEO

Il cantiere si era fermato per una modifica al progetto. La fine dei lavori, inizialmente prevista per aprile, slitta a luglio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Da qualche mese non si vedevano più operai nel cantiere di via Macello Vecchio. I lavori di riqualificazione si erano fermati per una modifica al progetto. Ma adesso sono ripartiti. La fine dei lavori, inizialmente prevista per metà aprile, è slittata a luglio 2025.

Cosa prevede il progetto

Nello spazio in cui fino a qualche anno fa sorgeva una baraccopoli verrà realizzata una nuova area pedonale. Le baracche erano letteralmente attaccate alle mura di Carlo V. Il progetto di riqualificazione prevede un vialetto alberato in cui passeggiare, panchine e sedute da cui ammirare le antiche mura e un anfiteatro per eventi e spettacoli all’aperto.

La fine dei lavori slitta a luglio

I lavori di riqualificazione dell’area erano stati affidati a maggio del 2024 dall’ex sub commissario Marcello Scurria. La durata degli interventi prevista originariamente era di 11 mesi ma per vedere i lavori finiti ce ne vorranno di più. Infatti la nuova data di consegna è stata fissata per luglio del 2025.

