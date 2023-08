Viaggio nella centrale operativa del 118: fra carenza di medici e tablet sulle ambulanze VIDEO - Tempostretto

Dalla chiamata del cittadino all'arrivo dei soccorsi: tutti i numeri dell'emergenza-urgenza a Messina nell'ultimo anno

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Con il direttore della centrale operativa del 118, Domenico Runci, abbiamo ripercorso la storia del servizio di emergenza-urgenza messinese. Dalle telefonate trascritte a penna dagli operatori ai nuovi tablet di cui saranno dotati i medici a bordo per registrare il paziente e trasmettere i dati al Pronto Soccorso. Un sistema all’avanguardia, uno dei primi in Italia, che presto sarà attivo in tutta la regione.

Con il commissario straordinario dell’Ospedale Papardo, Alberto Firenze, abbiamo evidenziato quanto il numero delle ambulanze, 38 in tutta la provincia di Messina (di cui 18 medicalizzate), non sia sufficiente per coprire la conformazione del territorio, con i suoi 108 comuni fra mari e monti.