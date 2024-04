Viale Regina Margherita, paletti contro la sosta selvaggia VIDEO

I dissuasori sono stati posizionati per liberare i nuovi scivoli e marciapiedi dalle auto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Avevamo più volte segnalato la presenza di auto parcheggiate sulla rampa per persone con disabilità. Il marciapiede, da poco rifatto, sul viale Regina Margherita era costantemente occupato dalla sosta selvaggia. Su questo tratto della Circonvallazione, come accaduto poche settimane fa a Villa Mazzini o sul corso Cavour, sono stati posizionati dei dissuasori. L’obiettivo è educare i cittadini a non utilizzare le nuove rampe come parcheggi facilitati ma a lasciarle libere per pedoni, passeggini e persone che si muovono in carrozzina.

