VIDEO Nizza, ponte chiuso e mercato sospeso: il dramma di 140 commercianti

di Carmelo Caspanello

NIZZA DI SICILIA. Il sindaco di Nizza, Pietro Briguglio, ha incontrato questa mattina i 140 commercianti del mercato quindicinale, sospeso in seguito al provvedimento dell’Anas di chiudere il ponte Nisi che collega attraverso la Statale la cittadina jonica ad Alì Terme per “l’aggravio di condizioni di degrado”, che ha comportato lo spostamento lungo la passerella che unisce i lungomare dei due centri sul fiume Nisi, in parte dell’area utilizzata per la “fiera”.

Tanti i disagi, soprattutto economici, per gli operatori commerciali e per i numerosi utenti del comprensorio. Il mercato era previsto proprio oggi. I commercianti auspicano che si trovi in tempi rapidi una soluzione. La Confesercenti, in attesa di questa soluzione che ancora non c’è, ha chiesto che il mercato rimanga laddove è stato fatto sinora con un potenziamento del corpo di vigilanza a carico dei commercianti.

L’ipotesi è al vaglio del Corpo dei vigili urbani (era presente il comandante Giovanni Bolena) e dell’Amministrazione, ma sembra poco fattibile per motivi di sicurezza. I commercianti sono in fermento. IL SERVIZIO VIDEO CON LE DICHIARAZIONI E LE IMMAGINI DELL’INCONTRO:https://youtu.be/I_K_ycDxZYU