VIDEO Temporale nello Jonio, la parete di Capo S. Alessio si trasforma in cascata

S. ALESSIO SICULO. Un forte temporale, proveniente dal mare, si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi sulla riviera jonica, scaricando piogge anche di forte intensità. In serata è atteso un miglioramento. Ma già da domani (giovedì) sono attesi nuovi rovesci e temporali, a macchia di leopardo, che colpiranno nuovamente la zona.

Oggi pomeriggio la parete di Capo S. Alessio, che si inerpica da S. Alessio Siculo a Forza d'Agrò, si è trasformata in una suggestiva cascata. Quell'area non è attraversata da torrenti. In più occasioni è emerso il rischio idrogeologico. Frane e smottamenti nel recente passato hanno tenuto in apprensione gli abitanti di Forza d'Agrò.