Villa Dante, crolla un albero sulla pista ciclabile esterna VIDEO

Silvia De Domenico

martedì 17 Febbraio 2026 - 13:45

La recinzione verde è stata danneggiata dallo schianto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Villa Dante, crolla un albero sulla pista ciclabile esterna. Il maltempo degli ultimi giorni continua a far registrare danni alle alberature della città. Un grosso fusto si è schiantato danneggiando anche la recinzione verde della villa. La grossa chioma occupa la pista ciclabile che circonda il polmone verde, quindi al momento il percorso è interrotto così come il marciapiedi.

villa dante crolla albero

Attivato il Coc

Oggi a Messina è stata diramata l’allerta gialla. Il Comune, con l’assessore alla Protezione Civile Massimo Minutoli, ha attivato il Coc. I cittadini possono contattare il numero di telefono 09022866 per fare segnalazioni o richiedere l’intervento della Protezione civile comunale. Inoltre restano chiuse fino al 18 febbraio Villa Mazzini, per interventi su alberi a rischio schianto, e il Gran Camposanto.

Vedi qui la galleria fotografica

Un commento

  1. SereL 17 Febbraio 2026 14:27

    Ok che è caduto un albero, grave. Ma come mai è sempre al centro dell’attenzione la pista ciclabile ?
    Praticamente non si pensa ad altro: pulita molte volte nella stessa giornata con un camioncino apposito, le strade ed i marciapiedi no.
    Rifatto il manto e la segnaletica, le strade no.
    Cadono gli alberi, pulite subito, le strade ed i marciapiedi no.
    Qualcosa non quadra …

    1
    0
    Rispondi

