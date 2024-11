Vita da studenti stranieri a Messina. “Vorremmo più italiani nei corsi di laurea in inglese” VIDEO

Nassim e Rahman raccontano la loro esperienza universitaria e progettano qui il loro futuro

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il processo di internazionalizzazione dell’Università di Messina non si ferma. Gli studenti stranieri in città sono sempre di più, soprattutto perché sono aumentati i corsi di laurea in lingua inglese. Abbiamo incontrato la studentessa iraniana Nassim Hallajian e lo studente di origini indiane Rahman Sheik. Entrambi aspirano ad una carriera nelle relazioni internazionali e studiano Scienze Politiche: ecco le loro esperienze universitarie e di vita a Messina.

“Vorrei fare esperienze all’estero e poi tornare a vivere qui”

“Vorrei che ci fossero più italiani nei nuovi corsi in lingua”, racconta Rahman. Nel suo corso di laurea in inglese, infatti, gli studenti non stranieri sono solo 3. Il giovane studente vive e studia a Messina da 4 anni e sogna di seguire le orme della sorella maggiore con un master e delle esperienze lavorative all’estero. “Ma poi vorrei tornare a vivere qui, mi sento a casa ed è qui che mi immagino da pensionato“, racconta lo studente che arriva dall’Arabia Saudita e ha scelto di studiare a Messina perché si è innamorato del mare e della città.

La collega Nassim invece vive qui solo da un anno e sta ancora studiando per imparare meglio l’italiano. Anche lei sogna di rimanere a vivere in Italia e perché no anche a Messina, città che l’ha accolta e in cui si sente a casa. “Mi piacerebbe un giorno insegnare all’Università di Messina“, conclude.

