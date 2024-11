UniMe Recruiting Day, la rettrice Spatari: “Più servizi per chi studia a Messina”

L'evento di orientamento al lavoro dell'Università di Messina

MESSINA – Al via questa mattina la seconda edizione 2024 dell’UniMe Recruiting Day, che si svolgerà fino alle 18 nella sede centrale dell’Ateneo. L’UniMe Recruiting Day è un evento di orientamento al lavoro e transizione dalla formazione al mondo del lavoro, organizzato per favorire l’incontro tra imprese e studenti o laureati dell’Università di Messina. Tra le aziende è presente anche Tempostretto.

“Più servizi per chi studia a Messina”, ha esordito la rettrice Giovanna Spatari inaugurando l’iniziativa e rilanciando la sinergia tra UniMe e Comune. “Unime – ha detto la rettrice – rimodula l’offerta formativa e guarda al modello campus con biblioteche aperte anche di sera. Una crescita che deve essere fatta assieme al territorio”. Di “lavoro comune per la città, partendo dai giovani”, ha invece parlato il sindaco Federico Basile. Per Pietro Franza di Sicindustria “con l’altissimo livello dell’università dobbiamo trattenere i giovani”. “Le imprese devono dialogare con l’università per potenziare la formazione. Messina deve accogliere al 100% e le imprese ci sono”, ha aggiunto Franza.

