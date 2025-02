Zafferia. Il giorno dopo il nubifragio si spala nel fango FOTO e VIDEO

Gran lavoro per ripristinare condizioni di normalità

Ci sono i mezzi del Comune, che stanno spalando sulla passerella, e ci sono anche cittadini, che stanno lavorando per ripristinare condizioni di normalità. Gran lavoro il giorno dopo il nubifragio di Zafferia.

Ci sono ancora alcune famiglie bloccate, compresa la salma di una persona, morta per cause indipendenti dal nubifragio, che deve essere portata in chiesta per il funerale.

In difficoltà anche alcune aziende agricole, nella parte più a monte, invase da detriti e con animali da mettere in salvo.

Cittadini arrabbiati perché – dicono – ieri non hanno suonato le sirene e nessuno li aveva avvisati. Liberate le auto del fango, si chiedono come devono spostarle, anche in previsione delle piogge di questi giorni, pur se nulla a che vedere con quelle di ieri.

Sul posto anche la Polizia Municipale, per il censimento dei danni.