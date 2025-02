Zafferia, in arrivo altri interventi tampone in attesa della messa in sicurezza definitiva VIDEO

Nel pomeriggio nuovo sopralluogo del sindaco e la Protezione Civile per programmare gli interventi a Zafferia, minacciata dopo gli incendi della scorsa estate

servizio di Alessandra Serio e Silvia De Domenico

Messina – A Zafferia colpita dal nubifragio del 2 febbraio sono attesi, nel primo pomeriggio, il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimiliano Minutoli per effettuare un primo vero e proprio sopralluogo mirato a definire un piano di intervento. La priorità è capire cosa è accaduto esattamente, con le piogge abbondanti di ieri, e verificare la sicurezza degli abitanti più esposti al torrente.

L’indicazione è che non si interverrà con un intervento straordinario per liberare l’abitato e il letto del torrente né con una ordinanza per interventi speciali immediati, a meno che il sopralluogo di oggi pomeriggio non rilevi criticità specifiche ulteriori rispetto a quelle emerse già ieri pomeriggio.

I danni degli incendi estivi

Quello che è si è trasformato in un fiume di fango e detriti che ha trascinato via le auto e isolati gli abitanti, infatti, sembra essere l’accumulo di detriti che si è formato, a monte dell’abitato principale e della zona di Chiesa Vecchia, la parte oggi più colpita e dell’abitato principale, dopo un grosso incendio della grossa estate e in occasione dei precedenti alluvioni.

La massa di detriti è letteralmente colata a valle. A monte, a parte i detriti e una collina rimasta scoperta di vegetazione e quindi oggi sempre più fragile, c’è anche il serbatoio principale dell’Amam che serve l’intera zona. Poco distante, a valle, oltre alle tante case c’è anche la scuola frequentata giornalmente da una sessantina di bambini.

L’allarme in vista delle nuove piogge

I detriti formatisi in questi mesi hanno alzato il letto del fiume anche di alcuni metri, dicono gli abitanti. “Qui c’è una situazione endemica e di disagio strutturale più volte denunciato e che può essere superato soltanto una programmazione complessiva”, spiega l’ex consigliere di quartiere Gianpiero Terranova “Ma c’è anche una situazione allarmante creatasi sulla collina che sovrasta l’abitato negli ultimi mesi, che necessita di un intervento più immediato. E che rischia di creare ulteriori pericoli, se non si interviene a monte”.

Pomeriggio la stima dei danni in vista dei primi interventi

In mattinata la Polizia Municipale ha avviato il primo censimento dei danni, hanno effettuato un primo sopralluogo l’ingegnere Bruno Manfrè della Protezione Civile regionale, mentre nel intorno alle 15.30 ci sarà un nuovo sopralluogo della Protezione civile e del Comune.”Valuteremo la situazione e il da farsi per capire come intervenire sulla massa di detriti”, spiega il sindaco Federico Basile “andremo a operare con un intervento tampone che, in attesa del progetto definitivo, permetta di mettere in sicurezza quanto più possibile l’area”.

In attesa del progetto di messa in sicurezza da troppo tempo

L’intervento strutturale richiede però tempi ancora lunghi. La Regione nei mesi scorsi ha sbloccato il finanziamento per la progettazione definitiva. Quindi ancora il progetto di fatto non c’è, neppure sulla carta. E’ per questo che oggi la paura per le nuove piogge si mischia alla rabbia e alla disillusione, tra gli abitanti di Zafferia.



