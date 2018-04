Borgo dei Borghi. Castroreale nella top 3, Sapienza: "Buon risultato"

Il primo posto è andato al comune di Gradara, che ha superato il borgo messinese grazie ai voti della giuria. Un risultato, comunque, molto positivo per il comune di Castroreale che è riuscito ad entrare di diritto nella top 3 dei borghi più belli d'Italia.

Un 2° posto che profuma di vittoria, sinergia tra le istituzioni sul territorio e amore per la propria terra. In molti, il giorno di Pasqua, hanno seguito la trasmissione Rai col fiato sospeso. Primi fra tutti i protagonisti della massiccia attività promozionale imbastita nell'ambito della competizione.

Importante la presenza dell'associazione "Proposta Turistica 3.0" e del presidente Antonino Sapienza, nominato esperto dal sindaco Alessandro Portaro e coadiuvato dalla Pro Loco "Artemisia", dal gruppo "Amiamo Castroreale", dall’associazione "Andromeda" e dal "Piccolo Museo della Moto".

“Il secondo posto è un risultato straordinario -ha dichiarato Sapienza- ma siamo stati penalizzati dalla votazione della giuria che ha influito il 33% per giurato rispetto al totale del web voting, nel quale siamo certamente arrivati primi. Un lavoro promozionale minuzioso e professionale che ha visto adottare le migliori tecniche di marketing e web marketing, lavorando alacremente giorno e notte. La pagina facebook dedicata è stata decisiva, ogni post pubblicato è stato realizzato ad hoc per toccare il cuore dei siciliani e incentivarli a votare ogni giorno. Migliaia i like su ogni post che si sono effettivamente tramutati in voti. I numerosi appelli sono stati recepiti dalla cittadinanza che ha risposto alla grande con senso di appartenenza e responsabilità. Adesso -ha concluso- continueremo come previsto a lavorare sull’asse turistico tirrenico, che vedrà Castroreale centro culturale e vero e proprio hub turistico. A breve termine pianificheremo anche una seria progettualità in ambito crocieristico”.

Oltre 5000 i visitatori che hanno voluto ammirare le bellezze del borgo di Castroreale, solo negli ultimi 4 mesi. Una vera e propria "rivoluzione turistica" che ha portato alla ribalta un territorio dalle molte peculiarità, ponendo l'accento sulle radici storiche, artistiche e culturali del borgo messinese.

Salvatore Di Trapani