Il progetto. "Una casa per il lavoro" a Forte Petrazza

La provincia di Messina è ultima in Italia nella classifica del reddito, un dato allarmante evidenziato dal “Geography index” - l’indagine condotta dal sito Job Pricing sulla retribuzione media rilevata nelle 107 province italiane - per spiegare il quale urge una seria e approfondita riflessione sulla perdita del senso e del significato del lavoro, sulla mancanza di cultura d'impresa, sulla poca propensione a mettersi in gioco e sulla scarsa creatività dei Messinesi.

Il dato del “Geography index” non può lasciare tranquilli, motivo per cui l’Associazione “Hic et Nunc” ha deciso di partecipare all’iniziativa "1 voto, 200mila aiuti concreti” - promossa daUnicredit a sostegno delle Organizzazioni Non Profit iscritte a ilMioDono.it - con il progetto “The gift chain” attraverso il quale si vuole realizzare, presso il Parco Sociale di Forte Petrazza, una “Home for work” - una "casa per il lavoro" – dove chi è in cerca di occupazione sia coinvolto in attività in attività lavorative e/o di ricerca del lavoro supportato da professionisti di vari settori che doneranno il loro tempo per la promozione di una nuova cultura del fare.

Sostenere il progetto “The gift chain” è semplice, basta collegarsi al link: https://www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_iniziativa=6925 e cliccare sul tasto arancione "vota questa organizzazione". Inoltre, con una donazione di 10 euro - detraibile con la dichiarazione dei redditi - Unicredit attribuirà ulteriori 5 voti utili per poter raggiungere la soglia dei 150 voti e quindi poter ottenere il contributo previsto dall'iniziativa ilMioDono.it.