Furci. Bilancio nell'impasse, riconvocato d'urgenza il Consiglio comunale

FURCI. Riconvocato d’urgenza per domani, venerdì, alle 17, in seduta straordinaria e urgente, il Consiglio comunale. All’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio di previsione. L’argomento era stato portato in aula già il 22 dicembre scorso e ieri, ma in entrambe le circostanze è venuto meno il numero legale. La prima volta lo ha fatto mancare la maggioranza. Accortisi che sarebbero andati sotto e che pertanto il bilancio (per il quale è giunto da tempo un commissario) non sarebbe passato, con la conseguenza di andare tutti a casa, i consiglieri di quel che resta del gruppo maggioritario sono andati via. La seduta era stata riconvocata per ieri. In questo caso a far saltare il banco sono stati i due consiglieri di minoranza presenti alla seduta, Francesco Rigano e Sarah Vita. La loro fuoriuscita dall’aula ha impedito la prosecuzione dei lavori e quindi l’approvazione del Bilancio. Subito dopo il presidente, Gianluca Di Bella, ha riconvocato l’assemblea per domani alle 17. Una situazione incresciosa, fuori tempo limite che avrà delle ripercussioni sulla già delicata situazione finanziaria dell’ente.