Furci. La scuola dell'Infanzia fa... acqua, plesso chiuso per due giorni

FURCI. La scuola dell’Infanzia del centro fa… acqua nonostante gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione finiti la scorsa estate. Il sindaco, Sebastiano Foti, si è visto costretto a firmare una ordinanza che dispone la chiusura del plesso di via Castello per due giorni, lunedì e martedì prossimi “al fine di tutelare la pubblica incolumità” e consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione della rete idrica interna, riscontrata in un’aula della Materna. A segnalare l’infiltrazione è stato il personale in servizio, in seguito a vistose perdite di acqua dalla rete idrica interna in un’aula adibita ad attività scolastica. Ad eseguire la riparazione sarà la stessa ditta che ha eseguito l’opera di riqualificazione. L’urgenza provvedimento del primo cittadino è stata dettata dalla considerazione “che tale situazione può provocare pericolo di carattere igienico-sanitario agli alunni ed al personale in servizio”. Contestualmente la dirigente dell’Istituto comprensivo, Mirella Sauastita, ha redatto una circolare, comunicando ai docenti ed ai genitori l’interruzione delle attività didattiche. La dirigente si è detta “sconcertata, perché in così poco tempo dalla consegna dei lavori di riqualificazione del plesso, si sono verificati tali disagi e ci vediamo costretti ad interrompere le attività didattiche”. Disagi anche per i genitori, per l’inattesa “vacanza” dei propri figli.