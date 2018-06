Nuova tragedia sul lavoro, 63 anni muore cadendo da impalcatura

Nuova tragedia sul lavoro in città. A perdere la vita un uomo di 63 anni, che stava lavorando alle dipendenze di una ditta al sesto piano del complesso “Linea Verde”. Per cause in corso di accertamento (al vaglio del magistrato di turno e della polizia, intervenuta sul posto) è caduto dall’impalcatura durante un intervento di ristrutturazione di uno stabile.