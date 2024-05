Messina. Il Sud Innovation Summit torna il 3 e 4 ottobre

Preregistrazioni aperte

Dopo il successo della prima edizione andata in scena lo scorso anno, il Sud Innovation Summit è pronto per un ritorno ancora più significativo a Messina il 3 e 4 ottobre.

Il più grande evento su innovazione e digitalizzazione nel Sud Italia, che riesce a riunire speaker di livello, storie di successo e dirigenti di grandi aziende per ispirare e coinvolgere l’opinione pubblica sulle nuove tendenze dell’innovazione e del mondo startup, torna a Messina con maggiore entusiasmo.

Sulla scia del successo dello scorso anno il Sud Innovation Summit guarda avanti per offrire una nuova edizione ancor più avvincente.

“Dall’ispirazione all’azione”

Tema dell’edizione 2024 del Sud Innovation Summit è “Dall’ispirazione all’azione”, che si propone di evidenziare come dalle semplici intuizioni e dall’ascolto e confronto tra i partecipanti sia possibile trasformare idee in azioni concrete e dar vita a storie di successo.

Il Sud Innovation Summit sarà un’opportunità unica per mostrare come l’ispirazione possa essere il primo passo per l’azione e dunque la realizzazione di progetti innovativi e di impatto. Attraverso una serie di convegni interattivi, presentazioni e sessioni di connessioni, i partecipanti avranno l’occasione di apprendere dalle esperienze di coloro che hanno trasformato le proprie intuizioni in azioni tangibili e di successo.

La prima edizione ha visto la partecipazione di dirigenti di rilievo di aziende nazionali e internazionali e ha raggiunto un pubblico di oltre 3000 partecipanti in presenza, 3500 in diretta streaming e oltre 500 mila persone attraverso i canali social.

Quest’anno, il Summit non solo accoglierà nuovamente figure di spicco pronte a condividere le loro esperienze, ma introdurrà anche iniziative innovative per coinvolgere attivamente aziende e professionisti del settore.

Il Sud Innovation Summit 2024 si impegna ad ampliare ulteriormente il suo ruolo nella promozione dell’innovazione nel Sud Italia, concentrandosi in modo specifico sull’ottenimento di un impatto diretto sullo sviluppo economico e sociale sul territorio.

Progetti per favorire la crescita del Sud

L’evento si propone di essere non solo una piattaforma di ispirazione e condivisione di conoscenze, ma anche un motore per l’attuazione di progetti concreti e iniziative che possano favorire la crescita e il benessere del mezzogiorno d’Italia.

Ed ecco infatti la novità dell’edizione 2024. Il Summit si trasformerà in un vero e proprio incubatore di idee e progetti concreti, offrendo una piattaforma unica per le connessioni e la collaborazione tra direttori marketing e responsabili risorse umane/comunicazione/eventi/vendite, Freelancer, Aziende, Agenzie, Startup, Pmi e professionisti.

Il Sud Innovation Summit è ideato dall’imprenditore Roberto Ruggeri, con la collaborazione di Iag e promosso dal Comune di Messina, e si propone di essere un catalizzatore di cambiamento che accende lo spirito di innovazione nel Sud Italia.

È possibile già da adesso procedere alla preregistrazione per partecipare al Sud Innovation Summit 2024.

Questo il link: https://sudinnovationsummit.it/preregistrazione/

