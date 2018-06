Taormina. I capolavori di Modigliani e i suoi nudi in mostra a Palazzo Corvaia

TAORMINA. Le riproduzioni dei nudi di Modigliani assieme agli altri suoi capolavori in mostra al Palazzo Corvaia fino al 21 ottobre. Presso la sala antica del ristorante “La Baronessa”, della famiglia Parisi, si è svolta l’attesissima presentazione della mostra “Les Femmes – Modigliani Experience”. Un’iniziativa che si è svolta alla presenza di Laura Fedel (assistente della presidenza dell’istituto Amedeo Modigliani) del direttore dell’esposizione, Salvatore Lacagnina, Angelo Lanzetta (Amalart) ed Eugenio Lanzetta responsabile della comunicazione. Una mostra multimediale che ha già ottenuto, al suo primo giorno, un’importante partecipazione di pubblico. Nel corso dell’evento la Sibat Tomarchio, ha fatto degustare bibite al limone, mandarino, melagrana e cedrata, tutti prodotti esclusivamente siciliani. La spettacolare iniziativa è destinata ad arricchire l’offerta taorminese. Un evento questo che unisce arte e tecnologia per rappresentare l’immaginario femminile di Modigliani. Fra i luoghi più affascinanti e magici d’Italia, Taormina è anche una città dallo straordinario patrimonio artistico, storico e culturale che ogni anno attira visitatori da tutto il mondo unendo alle bellezze paesaggistiche anche il suo salubre clima. In questo contesto s’inserisce la mostra “Modigliani Experience, Les Femmes” (www.modiexperience.com), realizzata dall’Istituto Amedeo Modigliani. La rassegna si sta svolgendo in preparazione delle celebrazioni del centenario della morte del grande artista livornese (1920-2020), presenta oltre 40 opere nelle quali è riprodotto l’immaginario femminile di Amedeo Modigliani, così importante per la sua formazione personale e artistica.