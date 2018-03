47enne gambizzato al villaggio Aldisio

E' arrivato ieri sera al Pronto Soccorso del Policlinico, con un "buco" in una gamba, che i medici hanno stabilito provenire da un proiettile. L'uomo, un 47enne pluripregiudicato, ha ammesso di esserne stato vittima ma ha detto di non aver visto chi gli ha sparato. Per lui, i medici hanno stabilito una prognosi di quindici giorni.

Dalle prime indagini da parte dei carabinieri, è emerso che a sparare sono stati due giovani a bordo di un motorino, poi fuggiti. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un regolamento di conti tra persone appartenenti ad ambienti criminali.