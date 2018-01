Taormina. Servizio idrico integrato, il vicesindaco punta a riduzione del 30%

TAORMINA. Tavolo tecnico per affrontare le problematiche del servizio idrico integrato. Il vicesindaco di Taormina, Andrea Raneri, intende convocarlo in quest'ultima parte della legislatura. "Già da presidente del Consorzio - spiega - avevo proposto la gestione unitaria del servizio idrico integrato così come previsto dalla legge. Questo consente una maggiore organizzazione dei servizi per la gestione delle acque nei quattro Comuni consorziati e di dare risposte concrete agli utenti oltre che una riduzione del 30% sulla bolletta dei cittadini. In questa ultima parte della legislatura - evidenzia Raneri - è mia intenzione convocare un tavolo tecnico-politico composto dai quattro sindaci dai quattro presidenti dei Consigli comunali e dal presidente del Consorzio, al fine di condividere con tutti la bontà del progetto. Preciso che le maggiori perplessità provengono dal mio sindaco (Eligio Giardina, ndr) pertanto avrò il compito di convincerlo che non si può far pagare un servizio con una maggiorazione del 30% quando, invece, si possono alleggerire le tariffe con un risparmio per le famiglie di un centinaio di euro annue - conclude Raneri - per le attività di qualche migliaio di euro annue e per gli alberghi di decine di migliaia di euro annue".