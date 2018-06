Caos al casello di Milazzo, la rabbia degli automobilisti sui social

Non ci stanno gli automobilisti. Sullo stato dell'autostrada A20 tra Barcellona, Milazzo e Messina è già nata una petizione online per abolire il pedaggio. Una petizione che ha già superato le 8 mila adesioni.

Intanto protestano sui social gli automobilisti per i disservizi riscontrati ai caselli gestiti dal Consorzio per le autostrade siciliane. A Milazzo, in particolare, già nelle ore di punta - pausa pranzo e stacco lavorativo - si riscontrano imponenti code a causa dell'unico sportello rimasto efficiente. Gli altri due invece restano chiusi.

Il problema si unisce a quello assai percepito della sicurezza del tratto autostradale ormai quasi interamente a una corsia, da Milazzo a Messina e per la gestione di questo. Compreso nel dibattito anche i ritardi per la riapertura del viadotto di Acquacalda, nel tratto di autostrada tra Barcellona e Milazzo, chiuso da mesi per mancata manutenzione. La rabbia si registra sui canali social attraverso foto e commenti anche accesi indirizzati contro la classe politica e più nello specifico alla dirigenza del Cas.