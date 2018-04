MXGP. In Trentino Cairoli è terzo

Quarto round di MXGP in Italia. Ad ospitare il circus internazionale è stato il Trentino. Sul ciruito di Pietramura Cairoli non è andato oltre il terzo posto. Herlings adesso, nella generale, si trova a +10 di vantaggio sul pattese che ha pagato delle sbavature nel corso di gara 1. Bene anche Desalle, secondo sul podio.

In gara 1 Herlings prende al via il comando per poi non lasciarlo più mentre dietro Cairoli, causa un contatto con Coldenhoff, è stato costretto ad arretrare fino all'ottavo posto. Il pattese tuttavia stringe i denti e passa nell'ordine Coldenhoff stesso, Seewer e Paturel. Una volta rientrato nei primi cinque supera anche Gajser nel corso del tredicesimo passaggio. Tuttavia una rimonta amara visto che il siciliano si è dovuto acconntentare del quarto posto, dietro a Herlings, Clement Desalle e Romain Febvre.

Gara 2 ha tutt'altra musica. Cairoli parte forte ma dopo tre giri ha dovuto soccombere alla supremazia del rivale olandese. Dopo alcuni giri a meno di un secondo di ritardo, il compagno di squadra del nove volte campione del mondo mette il turbo, vincendo in solitaria. Terzo per la cronaca Desalle che, grazie al secondo piazzamento in gara 1, sale sul secondo gradino del podio.

In campionato adesso Herlings vanta dieci punti di vantaggio sul pattese. Domenica si replica in Portogallo poichè, in programma, vi è la tappa di Agueda. Lo scorso anno vinse Cairoli mentre ad Herlings toccò il secondo posto. Chissà se ciò non si ripeta di nuovo di certo le scintille, in questo inizio di campionato non sono mancate.