Messina Volley, 3-0 in casa del fanalino di coda Crotone

Il Messina Volley conquista per 3-0 il match in trasferta contro il Volley Torretta Crotone (fanalino di coda con 3 punti), valevole come 17ª giornata del Campionato di Serie B2 girone I. Top scorer del match è l’atleta di casa Piccione con 18 palle a terra, mentre per le giallo-blu si registrano i 17 punti di Gloria Scimone. Il Messina Volley si presenta al “PalaSport” di Torretta senza Alessandra Rando e Alessandra Maccarrone, dunque nel ruolo di libero è stata schierata la giovane Giovanna Biancuzzo, autrice di un’ottima gara. Ad inizio del primo parziale ci pensa capitan Donatella Donato con un bellissimo pallonetto a portare avanti le ospiti con le padrone di casa subito a pareggiare con De Franco (8 punti). Si viaggia punto a punto sino al 9 pari con il Messina Volley a realizzare un break di +4 (9-13) con protagoniste Marcela Nielsen (13), Scimone, e l’ace di Daniela Polito (9). Al rientro dal time-out locale Piccione accorcia a -2 (11-13), ma tre punti consecutivi della Nielsen (fra cui un muro), portano Messina a +5 (11-16). Scimone e Monica Lestini (10) allungano di due punti (12-19). Sempre Piccione sprona le compagne (15-19), ma Scimone e Lestini riportano il gap a +6 (15-21), con coach Monopoli a chiamare il secondo time-out. Il muro di Stefania Criscuolo consegna a Messina il 22-15, mentre il punto della Polito chiude il set (18-25). Il secondo si apre in equilibrio fino al 4 pari con Piccione e capitan Malena a portare avanti le locali (8-4). Dopo il timeout ospite, Scimone, l’ace di Nielsen e Lestini rilanciano le ospiti (9-7) e così viaggia tutto il parziale fino al muro della Nielsen e il successivo errore delle locali che porta il Messina Volley a - 1 (16-15). Il libero del Volley Torretta Stasi si infortuna e sempre la Nielsen pareggia per le ospiti. Un doppio punto della Scimone e la pipe della Lestini portano avanti le leonesse giallo-blu +3 (16- 19) e il muro della Polito aumenta il gap di un punto (19-23). Le locali non mollano e il punto della De Franco, l’ace di Malena e la palla a terra della solita Piccione annullano ben tre set-point (23- 24). Mister Danilo Cacopardo chiama il time-out e il punto della Lestini chiude il parziale appannaggio delle messinesi (23-25). Il terzo parte con il Messina Volley avanti di due lunghezze grazie alla Nielsen e all’ace della Polito. Le locali pareggiano (3 pari) e l’equilibrio si mantiene fino al 7 pari. Capitan Donato porta avanti le giallo-blu con la Lestini che allunga a +3 (7-10). De Franco, Malena e Piccione realizzano quel break di 3 punti che consente il Volley Torretta di pareggiare. Torna subito avanti Messina (10-12) con due punti della Nielsen, mentre Polito e il pallonetto della Scimone danno alle peloritane il vantaggio di +5 (11-16). Le locali non ci stanno e trainate da Piccione (3 punti) e Toscano si portano a -1 (15-16). A questo punto la Scimone sale in cattedra e con quattro punti consecutivi realizza un solco di +6 (15-21). Monopoli chiama il timeout che però non produce il risultato desiderano visto che la Nielsen sigla l’ace che porta le ospiti sul 22-15. Toscano accorcia, ma Scimone e Lestini consegnano il match point nella mani giallo-blu (16-24). L’errore locale dà la vittoria al Messina Volley. Con questa vittoria il Messina Volley mantiene il settimo posto con 30 punti a cinque lunghezze dalla coppia Villa Zuccaro Santa Teresa e Pro V. Team Modica. Nel prossimo turno capitan Donato e compagne affronteranno, fra le mura amiche del “PalaRescifina” l’Holimpia Paomar Siracusa, battuta all’andata per 3-1.

Volley Torretta – Messina Volley 0-3 (18-25; 23-25; 16-25)

Volley Torretta: Lettieri, Toscano 5, Sposato 3, Galeotti, Malena (Cap.) 7, De Luca, De Franco 8, Varcasia, Gangale, Piccione 18, Stasi (Lib.). All Monopoli.

Messina Volley: Marra, Criscuolo 4, Lestini 10, Mondello, Laganà, Polito 9, Nielsen 13, Cannizzaro, Donato (Cap.) 4, Scimone 17, Biancuzzo (Lib.). All. Cacopardo.

Arbitri: Cancelliere e Persia