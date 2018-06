S. Teresa. L'Amando riconferma Bertiglia: "Ormai mi sento... siciliana"

S. TERESA. Il mercato made in Camiolo prosegue per la società Santa Teresina con un'altra grande conferma. Benedetta Benny Bertiglia, per tutti "mitraglia" , farà parte del roster jonico anche per la stagione agonistica 2018-2019. Il tecnico ha chiesto fortemente la riconferma della forte mancina. Ventisei anni, originaria di Vercelli, Bertiglia andrà ad occupare il ruolo di opposto nello scacchiere del tecnico siculo-laziale. La giocatrice piemontese, 180 cm di altezza, ha mosso i primi passi nelle giovanili del Casale Monferrato, dove nella stagione 2008-09 ha esordito in serie B1. L’anno successivo B2 nel Pavia, poi ancora un anno nella quarta serie nazionale a Ferrara. Dal 2011-12 B1 a Bari dove rimane per due stagioni. Nel 2013-14 difende i colori del Cisterna Latina in B1 partecipando ai play off per la A2 e meritandosi la riconferma per l’anno successivo. Nel 2015-2016 ancora B1 a Cuneo, per poi sbarcare in Sicilia a Santa Teresa di Riva, prima in B1 con promozione sul campo in A2 (2016-17) e l’anno scorso nelle fila dell’Amando in serie B2. “Sono felicissima di proseguire con questi colori - ha commentato la giocatrice - con questi tifosi, con questa società la mia avventura a Santa Teresa. Ormai sugnu siciliana - chiosa - con il sorriso sulle labbra. Metterò corpo ed anima per raggiungere l’obiettivo che tutti noi ci meritiamo”.