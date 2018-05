Volontariato, il sostegno del Cesv alle associazioni del Messinese

Anche quest’anno prosegue la politica di sostegno del Cesv Messina alle iniziative di promozione del volontariato. Due le opzioni per le Organizzazioni che vogliano presentare proposte: il patrocinio gratuito con l’utilizzo del logo del Cesv Messina e la compartecipazione economica all'iniziativa a copertura parziale delle spese sostenute, sino ad un massimo € 1.500,00 (e non superiore al 70% del costo complessivo).

Approvato dal consiglio direttivo del Cesv il regolamento per l’attribuzione del sostegno, la possibilità è aperta a tutte le associazioni di volontariato con sede legale e operativa nel territorio della Citta Metropolitana di Messina, costituite ai sensi della legge n. 266/91 cosi come recepita dalle legge regionale n. 22/94. Le proposte devono essere rivolte al volontariato o alla cittadinanza, devono riguardare tematiche relative alla cultura della solidarietà e devono essere effettuate tramite incontri, convegni, seminari, workshop o tavole rotonde, eventi comunicativi e manifestazioni. Dal sostegno del Cesv sono esclusi corsi di formazione, attività di consulenza, conferimenti di premi, manifestazioni di carattere religioso, iniziative che prevedano l’utilizzo di risorse economiche per l’acquisto di beni strumentali.

Le richieste devono essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Le attività previste nella città di Messina dovranno obbligatoriamente prevedere il coinvolgimento di altre tre associazioni oltre all’associazione proponente, mentre per gli altri territori sarà necessario l'effettivo coinvolgimento dei Coordinamenti Locali di Comunità, promossi dal Cesv Messina. Le proposte possono essere presentate in cartaceo a mano o con raccomandata, alla sede Cesv di Via Salita Cappuccini n. 31, 98112, Messina, oppure tramite pec alla mail cesvmessina@ergopec.it o a gestioneprogetti@cesvmessina.it