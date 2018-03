Formula 3 presenta in anteprima l'ultima nata in casa BMW: la nuova X2

La concessionaria Formula 3 s.p.a Messina presenta in anteprima ad un pubblico selezionato l'ultima nata in casa BMW: la nuova X2.

Lo farà con un evento esclusivo, dal carattere ribelle e originale, che saprà stupire uno scenario esclusivo come il porto turistico di Capo d'Orlando con i suoi connotati urban e fuori dagli schemi.

Immersa in un'atmosfera all'insegna dello street luxury, la serata avanzerà sinuosa a ritmo di sonorità cool e moderne, svelando a sorpresa le creazioni in diretta di artisti unici e non convenzionali.

L'evento si svolgerà venerdì 9 marzo dalle ore 21 e sarà accessibile solo su invito (allegato).

E’ possibile richiedere l’invito su info@gruppoformula3.it, al numero 090 2982723 oppure contattandoci su Facebook dove l’evento è visibile su https://www.facebook.com/events/197521997671636/

La nuova BMW X2 è un’auto pensata per chi vuole rompere le regole vivendo esperienze uniche e coinvolgenti senza rinunciare alle comodità quotidiane. Cosa significa ribellarsi oggi? Significa ribellarsi agli status effimeri, alle mode artificiali, al tempo sprecato, ai media delle fake news, ai like facili. Per questo BMW ha creato più di una Limited Edition, una Rebel Edition.

La nuova BMW X2 Rebel Edition permetterà ai 5 Clienti che acquisteranno online la vettura, scegliendo tra le 5 vetture che interpretano 5 diverse forme di ribellione contemporanea, di personalizzare le decorazioni dei rivestimenti interni con il tocco di un Tattoo Artist di fama internazionale, Pietro Sedda, personalizzando ulteriormente gli interni della vettura, reinterpretando la nuova BMW X2 M SPORT-X con il proprio stile.

Partners:

Capo d'Orlando Marina (Location)

Pasticceria del Corso (Catering e food station)

Fabio Alibrandi (tattoo artist)

Mauro Kuma (street artist)

Tipografia Venuti (grafica e allestimenti)

Joseph DJ e Leo Gentile (dj set)

Le Roi cocktail club (emoziona drink)