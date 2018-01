"Messinattrattiva": fare rete su cultura e turismo per generare lavoro

La cultura genera turismo e quindi economia e lavoro. Ma bisogna fare rete per rendere Messina attrattiva, per valorizzare le bellezze del territorio e farlo diventare meta dei viaggiatori e dei croceristi e non solo città di passaggio. Se ne è discusso ie alla Cisl nel corso del seminario organizzato nell’ambito delle attività promosse dal Dipartimento Relazioni Associative e Reti di Comunità per un rilancio etico, economico e culturale del territorio.

È stato il segretario generale della Cisl Messina, Tonino Genovese, ad aprire i lavori ed evidenziare come sia necessario valorizzare le bellezze culturali del territorio.

Presenti al seminario con il professore Filippo Grasso quadri dirigenti del sindacato ma anche gli operatori economici culturali, consiglieri di quartieri e soggetti operanti nel mondo della cultura e della promozione turistica attraverso i circuiti impegnati nella gestione e valorizzazione di beni artistici e del patrimonio paesaggistico della città di Messina.