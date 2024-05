Nautico e VI Municipalità firmano un protocollo d’intesa

Il presidente Pagano e la dirigente Pistorino lo hanno sottoscritto nel segno della programmazione di attività comuni

MESSINA – La VI Municipalità del Comune di Messina e l’Istituto tecnico nautico “Caio Dulio” di Messina hanno firmato un protocollo d’intesa. A sottoscriverlo il presidente Francesco Pagano e la dirigente scolastica Daniela Pistorino. “Si tratta di due realtà che hanno in comune il mare, risorsa da valorizzare per creare sviluppo”, ha sottolineato Pagano.

“Per la prima volta viene firmato un protocollo tra una una Circoscrizione e una scuola”, ha messo in rilievo a sua volta l’assessora Alessandra Calafiore.

Iniziative e progetti comuni

Si legge nel documento: “Le parti si impegnano a cooperare nel promuovere iniziative e progetti congiunti, finalizzati a migliorare l’istruzione, la formazione professionale, la cultura e lo sviluppo locale nel territorio della Sesta Municipalità di Messina.

Articolo 2: Obiettivi

2.1. Le Parti concordano di perseguire i seguenti obiettivi congiuntamente:

a) Promuovere la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico “Caio Duilio” di

Messina a progetti e attività, volti a migliorare il territorio della Sesta Municipalità;

b) Favorire lo scambio di conoscenze e competenze tra il personale dell’Istituto Tecnico Nautico

“Caio Duilio” ed i professionisti e gli esperti presenti nel territorio della Sesta Municipalità;

c) Organizzare eventi culturali, conferenze e workshop per diffondere la cultura ed il sapere nel

territorio di competenza della Sesta Municipalità;

d) Promuovere iniziative di formazione professionale e orientamento per gli studenti dell’Istituto

Tecnico Nautico “Caio Duilio”.

Articolo 3: Modalità di Collaborazione

3.1. Le Parti concordano di stabilire una Commissione congiunta composta da rappresentanti designati dalla Sesta Municipalità e dall’Istituto Tecnico “Caio Duilio”. Questa Commissione avrà il compito di pianificare, coordinare e valutare le attività previste dal presente Protocollo.

3.2. Le Parti si impegnano a incontrarsi regolarmente per monitorare l’avanzamento delle iniziative e condividere le risorse necessarie per il loro successo.

Articolo 4: Durata del Protocollo

4.1. Il presente Protocollo d’Intesa ha durata fino alla conclusione del mandato dell’attuale legislatura ed a partire dalla data della firma”.