Milazzo. Verso lo scerbamento in periferia, bonificata la Rio Rosso e Scaccia

La periferia al centro di un maxi intervento di pulizia e bonifica. Giorno dopo giorno, andando sulla pagina Facebook Ambiente Milazzo, gestita direttamente dall'Assessore comunale Damiano Maisano, è possibilie visionaro l'avanzamento dei lavori di bonifica e scerbatura.

L'intervento più importante ha riguardato i quartieri periferici, quindi le strade di Scaccia e Via Rio Rosso, dal 23 giugno a oggi, considerando che il 22 giugno scorso si sono conclusi i lavori di pulizia del Castello di Milazzo e prima ancora i mezzi comunali erano impegnati - con l'ausilio della ditta per la gestione dei rifiuti - sul litorale di Ponente.

Il "bobcat" ha spianato e liberato le strade di Via Filicusa e Via Pezza del Pioppo per poi passare al Vico Flora. La scorsa settimana è stato iniziato il lavoro di bonifica con l’utilizzo della trincia meccanica in tutto il terrapieno di ponente fino al Tono.